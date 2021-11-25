Оренбург, , 13:06 — REGNUM В Оренбурге власти в 2022 году начнут выкупать помещения в здании по ул. Советская, 1, которое является объектом культурного наследия. Об этом заявил губернатор Денис Паслер на заседании Заксобрания региона 25 ноября, передает корреспондент РЕ.

Исторический дом по ул. Советская, 1 в Оренбурге © Наталья Хомутова

«400 млн рублей предусмотрено на выкуп у собственников помещений в здании оренбургской «лётки», — сказал он.

Напомним, часть здания является частью жилого фонда. Власти рассматривают в качестве варианта сохранения исторического здания и приведения его в порядок размещение на этом месте гостиничного комплекса. Однако для привлечения инвестора, необходимо освободить частную собственность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, здание по ул. Светская, 1 находится в плачевном состоянии. Это один их первых многоэтажных домов в городе. Здание построено в 1871—1874 годах. Объект знаменит тем, что в нем располагалось легендарное авиаучилище, где в 1955—1957 годы учился первый в мире лётчик-космонавт Юрий Гагарин.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Оренбуржья номинирован на антипремию «Бандерлоги наследия»