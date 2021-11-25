Оренбург, 25 ноября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Оренбурге власти в 2022 году начнут выкупать помещения в здании по ул. Советская, 1, которое является объектом культурного наследия. Об этом заявил губернатор Денис Паслер на заседании Заксобрания региона 25 ноября, передает корреспондент РЕ.

Наталья Хомутова Исторический дом по ул. Советская, 1 в Оренбурге

«400 млн рублей предусмотрено на выкуп у собственников помещений в здании оренбургской «лётки», — сказал он.

Напомним, часть здания является частью жилого фонда. Власти рассматривают в качестве варианта сохранения исторического здания и приведения его в порядок размещение на этом месте гостиничного комплекса. Однако для привлечения инвестора, необходимо освободить частную собственность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, здание по ул. Светская, 1 находится в плачевном состоянии. Это один их первых многоэтажных домов в городе. Здание построено в 1871—1874 годах. Объект знаменит тем, что в нем располагалось легендарное авиаучилище, где в 1955—1957 годы учился первый в мире лётчик-космонавт Юрий Гагарин.