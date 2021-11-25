Москва, , 13:06 — REGNUM Существует надежда на замедление российской инфляции, но, увы, есть печальный нюанс: это падение рубля, которое может спровоцировать рост цен на импортную продукцию. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 25 ноября заявил инвестбанкир, сопредседатель Партии Роста Евгений Коган.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Дешевеющий рубль — не только инфляционный фактор на ближайший месяц, но и дополнительный повод для ЦБ повысить на следующем заседании ставку сильнее, чем на 0,5 б.п.», — отметил эксперт.

По его словам, годовая инфляция на конец ноября ожидается в диапазоне 8−8,2%: «Ниже 8% к концу года инфляция, судя по всему, не упадет».

»Сейчас рациональнее покупать российские облигации со сроком погашения до 3 лет, так как их цены не так сильно реагируют на изменение ставки и инфляционные ожидания, как цены более долгосрочных облигаций. Кстати, купить их можно, например, на часть денег, вырученных от продажи долларов — курс сегодня вполне выгодный», — добавил Коган.

Напомним, по данным Росстата, цены в России выросли ещё на 0,20% (на 19 ноября) по сравнению с ростом на 0,18% и 0,09% двумя неделями ранее. Больше всего дорожает продовольствие. Мука, сахар, рис, сыр только с начала ноября подорожали на 2%. Цены непродовольственных товаров замедляют рост, хотя автомобили и топливо продолжают дорожать.