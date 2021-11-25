Москва, , 13:04 — REGNUM Переход на «цифру» в системе здравоохранения и ОМС в перспективе избавит граждан от необходимости иметь бумажный медицинский полис. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«В соответствии с законопроектом уже с 1 января 2024 года при обращении за медпомощью можно будет предъявить любой документ, удостоверяющий личность. При этом полис на бумаге или в виде пластиковой карты будет предоставляться по желанию человека, который сам выберет, что ему удобно», — отметил Володин.

При этом новорожденным медицинские полисы на бумаге не понадобятся уже с 1 июля 2022 года. Для них главным и единственным документом при обращении к врачу будет свидетельство о рождении, добавил парламентарий.

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