София, , 13:04 — REGNUM Наиболее вероятной причиной аварии туристического автобуса на автомагистрали «Струма» в Болгарии 23 ноября является ошибка водителя указанного транспортного средства, сопровождающаяся плохим состоянием дорожного покрытия и отсутствием необходимых ограничительных знаков. Об этом 25 ноября на брифинге в Софии заявил заместитель Генпрокурора Болгарии, глава Национальной следственной службы Борислав Сарафов, передает софийская газета «Дума».

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, ранее представители следственных органов Болгарии в данном деле не исключали версии теракта, однако после проведенного тщательного исследования места трагедии и общения с потерпевшими она была исключена.

«Вероятнее всего, водитель отвлекся на посторонний раздражитель и не сумел справиться с управлением на опасном участке», — резюмировал, в частности, он. Вместе с тем, по словам Б. Сарафова, следователи изучают и другие возможные причины трагедии.

Как передавало ИА REGNUM, в результате ДТП с автобусом северомакедонской компании Besa Trans на шоссе «Струма» в Перникской области Болгарии погибли 46 человек, включая 12 детей. Ранения получили шесть пассажиров.