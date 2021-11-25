Москва, , 13:03 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон об электронном полисе обязательного медицинского страхования, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Закон уточняет понятие «полис обязательного медицинского страхования». Он может быть выдан в виде документа на материальном носителе, предназначенном для нанесения, хранения и передачи полиса, а также в виде штрихового кода — графической информации в кодированном виде, выполненного посредством использования портала «Госуслуги», который представляет собой уникальную последовательность символов в машиночитаемом виде, которая присваивается сведениям о застрахованном лице в едином регистре застрахованных лиц при ведении персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах.

Одновременно уточняется порядок выдачи полиса обязательного медицинского страхования застрахованному лицу, перечень сведений о застрахованных лицах и сведений о медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам, при ведении персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования.

«Людям важно попасть к врачу и получить гарантированную бесплатную медпомощь. Без лишних бюрократических процедур. А все, что касается расчетов и документооборота с медицинскими организациями, страховыми компаниями, — это забота государства, граждан от этого надо освободить», — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

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