Москва, 25 ноября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон об электронном полисе обязательного медицинского страхования, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Закон уточняет понятие «полис обязательного медицинского страхования». Он может быть выдан в виде документа на материальном носителе, предназначенном для нанесения, хранения и передачи полиса, а также в виде штрихового кода — графической информации в кодированном виде, выполненного посредством использования портала «Госуслуги», который представляет собой уникальную последовательность символов в машиночитаемом виде, которая присваивается сведениям о застрахованном лице в едином регистре застрахованных лиц при ведении персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах.

Одновременно уточняется порядок выдачи полиса обязательного медицинского страхования застрахованному лицу, перечень сведений о застрахованных лицах и сведений о медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам, при ведении персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования.

«Людям важно попасть к врачу и получить гарантированную бесплатную медпомощь. Без лишних бюрократических процедур. А все, что касается расчетов и документооборота с медицинскими организациями, страховыми компаниями, — это забота государства, граждан от этого надо освободить», — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.