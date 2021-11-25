Симферополь, , 13:02 — REGNUM Выплаты представителям бизнеса, пострадавшим от паводков в Крыму летом 2021 года, начнут производить с 10 декабря. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона 25 ноября. На эти цели правительство РФ направило региону более 352 млн рублей.

Затопленные улицы Керчи Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Что касается представителей бизнеса, которые пострадали от ЧС, связанной с затоплением в городах Ялта и Керчь, уже подписаны соответствующие постановления председателем правительства России Михаилом Владимировичем Мишустиным. Деньги, выделенные Республике Крым, будут доведены буквально в ближайшие дни. Выплаты пострадавшим от ЧС представителям бизнеса включают в себя 6 тысяч рублей за квадратный метр на ремонт помещений и компенсацию арендной платы за 3 месяца», — сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов на совещании по проблемным вопросам жилищно-коммунального хозяйства РК.

Также региону выделены средства на восстановление инфраструктуры учреждений здравоохранения и образования, на 2022 год запланирован ремонт кровель жилых домов.

Как сообщало ИА REGNUM, наводнения из-за сильных дождей произошли в Крыму в июне и августе 2021 года, особенно пострадали Керчь и Ялта. По данным правительства Крыма, от паводков пострадало 542 субъекта предпринимательства.