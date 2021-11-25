Тбилиси, , 13:01 — REGNUM В Тбилиси члены оппозиционных партий и их сторонники 25 ноября вышли на акцию протеста возле главного офиса правящей партии «Грузинская мечта». Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

Протест Nathan Keirn

По данным журналистов, протестующие требуют отставки председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. Они обвиняют его в организации давления на мажоритарного депутата городского собрания (сакребуло) Батуми от партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Нугзара Путкарадзе, умершего на прошлой неделе.

Сообщается, что активисты вышли с платками: «Грузинская мечта убивает», «Торнике Рижвадзе убивает». Они также пытались использовать громкоговоритель, но полиция это пресекла.

Ранее бывший начальник Службы безопасности Аджарии Важа Табагадзе и экс-начальник Службы безопасности Батуми Бадри Бакуридзе заявили, что представители «Мечты» якобы пытались подкупить Путкарадзе. Бывшие силовики обнародовали аудиозаписи на которых шел разговор о взятке в размере $100 тыс. за переход депутата из фракции ЕНД в ряды правящей партии, которой не хватает одного голоса для формирования большинства в сакребуло Батуми.