Москва, 25 ноября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Законопроект, обнуляющий ставку налога на прибыль для сельских домов культуры, разработали депутаты Госдумы от «Единой России», передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

Госдума

Законопроект устанавливает нулевую ставку налога на прибыль для домов культуры.

Если закон найдет поддержку, он коснется порядка 40 тыс. домов культуры в России.

В комитете Госдумы по культуре обратили внимание на то, что прибыль домов культуры невелика.