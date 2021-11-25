Москва, , 12:56 — REGNUM Валовой внутренний продукт России по итогам II квартала 2021 года превысил докризисный уровень, заявил 25 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем видеообращении к участникам саммита АСЕМ (Форум «Азия — Европа»).

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«По итогам второго квартала текущего года валовой внутренний продукт России полностью восстановился и превысил докризисный уровень. Улучшилась ситуация на рынке труда. Наблюдается положительная динамика в сфере инвестиций», — сказал Мишустин.

Он добавил, что приоритетом работы властей стран АСЕМ сейчас должно быть обеспечение устойчивого посткризисного восстановления и Россия готова принимать в этом самое активное участие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что по росту ВВП РФ вернулась на тот уровень, который был у неё до объявления пандемии коронавируса.

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