Киев, , 12:55 — REGNUM Украина не видит ограничений в вопросе поставок Киеву вооружений и будет обсуждать этот вопрос с новым правительством ФРГ. Об этом 25 ноября заявил на брифинге украинский министр иностранных дел Димитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба Facebook.com/dmytro.kuleba

«Наша позиция остается неизменной: мы не видим преград для поставок оружия и укрепления обороноспособности Украины из любой страны мира. Нет никаких правовых, политических или моральных ограничений для этого. Будем общаться с новым немецким правительством и об этом», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что экс-депутат украинской Верховной рады, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко считает, что президент Украины Владимир Зеленский с 1 декабря намерен ввести в стране военное положение.