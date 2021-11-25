Левокумский район, Ставропольский край, , 12:53 — REGNUM В Ставропольском крае вынесли приговор бывшему руководителю Левокумского района Анатолию Токареву. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и приговорили к штрафу в размере 200 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Левокумского районного суда.

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Как было установлено, экс-глава района в течение четырёх лет, начиная с 2013 года, начислял себе надбавки к зарплате за особые условия работы. За эти годы он незаконно получил 763,4 тыс. рублей. Суд посчитал, что действия Токарева, помимо ущерба муниципальному бюджету, нанесли урон имиджу представителей органов власти, приведя «к подрыву авторитета занимаемой им должности главы муниципального образования, статуса муниципального служащего и репутации органов местного самоуправления в целом».

Однако сам Токарев своей вины в хищениях не признал.

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