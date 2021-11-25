Оренбург, , 12:52 — REGNUM В Оренбурге задержан 52-летний местный житель. Он обвиняется в развращении ребёнка. Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Уголовное дело Kaluga.sledcom.ru

По данным следствия, горожанин посредством интернета через страницу в соцсети систематически направлял 12-летней девочке электронные сообщения развратного содержания.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 135 УК РФ («Совершение развратных действий в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста). Мужчина заключен под стражу.