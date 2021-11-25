Сеул, 25 ноября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. 2 декабря в Сеуле состоится 53-я консультативная встреча представителей Южной Кореи и США по вопросам безопасности (SCM). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского оборонного ведомства.

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По их словам, с южнокорейской стороны во встрече примут участие министр обороны Со Ук, глава Объединённого комитета начальников штабов Вон Ин Чхоль и другие, а с американской стороны — министр обороны Ллойд Остин, председатель Комитета начальников штабов Марк Милли, глава Индо-Тихоокеанского командования Джон Акилино, командующий вооруженными силами США в Южной Корее Пол Лакамера, помощник министра обороны по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Эли Ратнер.

Известно, что в ходе встречи представители двух стран обсудят ряд вопросов, включая политику в отношении КНДР, передачу Сеулу оперативного управления своими войсками во время вооруженного конфликта, а также пути развития сотрудничества в сфере обороны.