Москва, 25 ноября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. До конца 2021 года планируют индексировать или повысить зарплату сотрудникам 29% компаний в России, это больше, чем в 2020-м (21%), но меньше, чем в 2019-м (32%). Нет намерений у 41% работодателей, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

Заявили, что уже повышали зарплаты менее чем полгода назад в 30% организациях, от полугода до года назад — в 23%. В 12% компаний с момента последней индексации зарплаты прошло от года до двух лет. Делали это более двух лет назад ещё 9% организаций.

При этом повышения зарплаты до конца года ожидают 42% работающих граждан, чаще других — работники с доходом свыше 80 тыс. руб. (51%). Не рассчитывают на индексацию 36%: 3% опрошенных недавно повысили зарплату 3% работают в компании е непродолжительное время, 30% не ждут повышения по другим причинам.

Опрос проведен 9−22 ноября 2021 года. Опрошены 1000 менеджеров по персоналу в 238 населенных пунктах России.

ИА REGNUM ранее сообщало, в июне 2021 года в России более трети работодателей (36%) планировали повысить зарплаты сотрудникам.

Читайте подробнее: В России более трети работодателей планируют повысить зарплаты сотрудникам