Мосальск, Калужская область, , 12:58 — REGNUM Судебные приставы арестовали автомобиль Lada Largus у мужчины, который задолжал четырем банкам больше 1,3 миллиона рублей, сообщил 25 ноября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Судебный пристав Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области

В отделение судебных приставов по Мещовскому и Мосальскому районам на исполнении находится четыре исполнительных производства в отношении жителя одной из деревень Мосальского района. Мужчина накопил задолженности по кредитам сразу в нескольких банках на сумму более 1,3 миллиона рублей. В добровольном порядке платить по счетам должник не стал, в связи с чем сотрудники органа принудительного исполнения приступили к применению предусмотренных законодательством мер. В отношении должника, его имущества и счетов были вынесены все возможные ограничительные и запретительные меры. Одной из них стало вынесение постановления о взыскании исполнительского сбора, который составил 93 тысячи рублей.

«В ходе проверки судебные приставы установили, что в собственности у гражданина находится транспортное средство марки Lada Largus. На машину был наложен сначала запрет на проведение регистрационных действий, а затем её разыскали, арестовали и изъяли. Если мужчина в ближайшее время не рассчитается с имеющимися задолженностями, то его имущество будет оценено и реализовано на торгах в счёт кредитных долгов», — отметил Артём Залогин.

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