Житель калужской деревни остался без автомобиля за долги четырём банкам
Мосальск, Калужская область, 25 ноября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Судебные приставы арестовали автомобиль Lada Largus у мужчины, который задолжал четырем банкам больше 1,3 миллиона рублей, сообщил 25 ноября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.
В отделение судебных приставов по Мещовскому и Мосальскому районам на исполнении находится четыре исполнительных производства в отношении жителя одной из деревень Мосальского района. Мужчина накопил задолженности по кредитам сразу в нескольких банках на сумму более 1,3 миллиона рублей. В добровольном порядке платить по счетам должник не стал, в связи с чем сотрудники органа принудительного исполнения приступили к применению предусмотренных законодательством мер. В отношении должника, его имущества и счетов были вынесены все возможные ограничительные и запретительные меры. Одной из них стало вынесение постановления о взыскании исполнительского сбора, который составил 93 тысячи рублей.