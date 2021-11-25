Москва, , 12:48 — REGNUM Россия не имеет никакого отношения к случаям возникновения «гаванского синдрома» у американских дипломатов. Об этом 25 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

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«Единственное что здесь можно однозначно отвергнуть: любые намеки, предположения или заявления о мнимой причастности российской стороны к этим случаям — мы никакого отношения к этому не имеем», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что в Москве директор ЦРУ Уильям Бернс не поднимал эту тему «с политическими собеседниками», и с российским лидером Владимиром Путиным она не затрагивалась.

«Что касается содержания разговора Бернса с его коллегами в специальных службах, то здесь мне сказать нечего — это не публичная информация», — заключил пресс-секретарь главы государства.Ранее по теме: Глава ЦРУ пригрозил России «последствиями» в связи с гаванским синдромом

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс ещё в начале ноября сделал предупреждение российским коллегам относительно инцидентов, которые вызывают так называемый «гаванский синдром».

Он отметил, что «заставлять американских дипломатов и членов их семей страдать от серьёзного повреждения мозга и других болезненных состояний — это выходит за рамки приемлемого поведения для профессиональных разведслужб». При этом Бернс не стал напрямую обвинять в инцидентах российскую сторону — спустя четыре года расследований в США так и не выявили возможных причин появления необычного синдрома.