Вашингтон, 25 ноября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Грузовой корабль Dragon компании SpaceX будет отправлен 21 декабря к Международной космической станции, чтобы пополнить на ней запасы материалов и продовольствия. Об этом говорится в сообщении NASA.

Nasa.gov SpaceX Dragon

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 запланирован 21 декабря в 05:06 по времени Восточного побережья США (13:06 мск) на мысе Канаверал в штате Флорида. Старт станет 24-м по счёту коммерческим запуском для доставки грузов на орбиту кораблями SpaceX.

«На борту Dragon будет находиться продовольствие, другие припасы, оборудование и материалы для различных экспериментов», — уточнили в NASA.

Стыковка с МКС в автоматическом режиме намечена на 22 декабря, 04:30 по времени Восточного побережья США (12:30 мск). Корабль Dragon будет находиться на орбите примерно месяц, а затем вернётся на Землю.

В числе прочего грузовик доставит на МКС переносной 3D-биопринтер. С помощью этого устройства на орбите хотят отработать технологию воспроизводства живых клеток и структур. Таким образом можно, к примеру, залечить ожоги или раны.

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