Ярославль, 25 ноября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В Ярославле продолжают обсуждать возможную отставку мэра Ярославля Владимира Волкова, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Причём политики спорят, кто раньше начал критиковать мэра.
Депутат Госдумы от «Справедливой России» Анатолий Лисицын обвинил в «пиаре» депутата муниципалитета от «Единой России» Олега Ненилина, который 24 ноября потребовал отставки мэра.
«Проснулись! Увидев твёрдую позицию главы региона, региональное отделение партии власти быстро осудили транспортную реформу, а депутат муниципалитета пропиарился в расчете встать в ряды «правдорубов». А где были раньше-то?», — написал Лисицын на своей странице в Facebook.
Лисицын имеет в виду, что он требовал отставки Волкова раньше — сразу после выборов в Госдуму. Олег Ненилин в ответ призвал коллегу к корректности, заявив, что так справедливоросс «рискует потерять часть электората».
На помощь Ненилину пришла депутат областной думы, лидер регионального отделения «Единой России» Ольга Хитрова.
«Ещё в прошлом году, когда появилась только идея транспортной реформы, мы были против. Волончунас и Николай Бирук не однократно заявляли об этом. С февраля этого года региональное отделение ЕР и депутаты высказывали своё негативное отношение, затем каждые 1,5 месяца мы давали предложения, вносили коррективы, приглашали мэра в исполком. И по сей день продолжаем это делать, внося конструктивные предложения на основе пожеланий жителей», — написала Ольга Хитрова.
К дискуссии могли бы подключиться и коммунисты, которые требовали отставки мэра раньше и единороссов, и справедливороссов. Но депутаты КПРФ пока хранят молчание.
Сам Владимир Волков на выпады никак не реагирует и даёт понять своим «могильщикам», что у него всё хорошо.
«Сегодня прошло заседание правительства Ярославской области под председательством врио губернатора Михаила Яковлевича Евраева. Ещё раз обсудили реализации национальных проектов на территории региона и города. Выполнение обязательств перед жителями — в приоритете. Последние дворовые территории находятся на завершающей стадии работ. Их будут готовить к проведению технических приёмок. Отмечу, что в этом году нам удалось сохранить взятый темп и даже увеличить число поставленных задач», — написал Волков на своей странице в Facebook.
Пока что ситуация вокруг возможной отставки мэра напоминает раздел шкуры неубитого медведя, который, кстати, изображён на гербе Ярославля.