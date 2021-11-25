Ярославль, 25 ноября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В Ярославле продолжают обсуждать возможную отставку мэра Ярославля Владимира Волкова, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Причём политики спорят, кто раньше начал критиковать мэра.

Nifvet.com Медвежья шкура

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Анатолий Лисицын обвинил в «пиаре» депутата муниципалитета от «Единой России» Олега Ненилина, который 24 ноября потребовал отставки мэра.

«Проснулись! Увидев твёрдую позицию главы региона, региональное отделение партии власти быстро осудили транспортную реформу, а депутат муниципалитета пропиарился в расчете встать в ряды «правдорубов». А где были раньше-то?», — написал Лисицын на своей странице в Facebook.

Лисицын имеет в виду, что он требовал отставки Волкова раньше — сразу после выборов в Госдуму. Олег Ненилин в ответ призвал коллегу к корректности, заявив, что так справедливоросс «рискует потерять часть электората».

На помощь Ненилину пришла депутат областной думы, лидер регионального отделения «Единой России» Ольга Хитрова.

«Ещё в прошлом году, когда появилась только идея транспортной реформы, мы были против. Волончунас и Николай Бирук не однократно заявляли об этом. С февраля этого года региональное отделение ЕР и депутаты высказывали своё негативное отношение, затем каждые 1,5 месяца мы давали предложения, вносили коррективы, приглашали мэра в исполком. И по сей день продолжаем это делать, внося конструктивные предложения на основе пожеланий жителей», — написала Ольга Хитрова.

К дискуссии могли бы подключиться и коммунисты, которые требовали отставки мэра раньше и единороссов, и справедливороссов. Но депутаты КПРФ пока хранят молчание.

Сам Владимир Волков на выпады никак не реагирует и даёт понять своим «могильщикам», что у него всё хорошо.

«Сегодня прошло заседание правительства Ярославской области под председательством врио губернатора Михаила Яковлевича Евраева. Ещё раз обсудили реализации национальных проектов на территории региона и города. Выполнение обязательств перед жителями — в приоритете. Последние дворовые территории находятся на завершающей стадии работ. Их будут готовить к проведению технических приёмок. Отмечу, что в этом году нам удалось сохранить взятый темп и даже увеличить число поставленных задач», — написал Волков на своей странице в Facebook.

Пока что ситуация вокруг возможной отставки мэра напоминает раздел шкуры неубитого медведя, который, кстати, изображён на гербе Ярославля.