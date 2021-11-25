Мурманск, 25 ноября 2021, 12:48 — REGNUM В правительстве Мурманской области составили прогноз социально-экономического развития региона на трехлетний период. Документ сегодня, 25 ноября, депутатам регионального заксобрания представила министр развития Арктики и экономики Татьяна Русскова, передает корреспондент ИА REGNUM.
Согласно прогнозу, в 2022 году ожидается 246 миллиардов инвестиций в экономику Мурманской области, что даст прирост примерно в 2300 рабочих мест.
Прогноз был поддержан большинством депутатов.
Как сообщало ИА REGNUM, прогноз социально-экономического развития Архангельской области предполагает рост доходов населения и приток инвестиций.