Мурманск, 25 ноября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В правительстве Мурманской области составили прогноз социально-экономического развития региона на трехлетний период. Документ сегодня, 25 ноября, депутатам регионального заксобрания представила министр развития Арктики и экономики Татьяна Русскова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

«Рынок труда полностью восстановился после локдауна. Консолидируя все факторы роста, мы опережаем темпы роста по России. Индекс потребительских цен прогнозируется на уровне четырех процентов. Будут продолжены меры поддержки малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых. Темп прироста экономики в 2022 году ожидается на уровне 2,7%, а в последующий период 3,3 процента», — сообщила министр.

Согласно прогнозу, в 2022 году ожидается 246 миллиардов инвестиций в экономику Мурманской области, что даст прирост примерно в 2300 рабочих мест.

Прогноз был поддержан большинством депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, прогноз социально-экономического развития Архангельской области предполагает рост доходов населения и приток инвестиций.