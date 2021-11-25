Кишинёв, , 16:31 — REGNUM Водители маршруток Кишинёва 25 ноября вышли на акцию протеста. Об этом сообщает телеканал PRO TV.

Маршрутка Александр Комаров © ИА REGNUM

По данным журналистов, протестующие собрались на площади Великого национального. Они не согласны с тем, что власти отказались пересмотреть тариф на проезд.

Организатором акции выступила Ассоциация работодателей автотранспортных операторов (APOTA). На акции также обратились к мэру Кишинёва Иону Чебану.

«На всё поднялись цены. На сегодняшний день мы потеряли около 80% транспортного состава, около 80% персонала, водителей, которые у нас работали, — сказал представитель перевозчиков Сергей Анистратенко. — Ситуация катастрофическая, и мы просим господина Чебана обратить внимание на нашу проблему».

Стоит отметить, что ранее перевозчики потребовали повысить тариф на проезд более, чем в два раза. Министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что в правительстве сначала тщательно проверят, как был сформирован предложенный тариф.