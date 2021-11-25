Кишинёв, 25 ноября, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Водители маршруток Кишинёва 25 ноября вышли на акцию протеста. Об этом сообщает телеканал PRO TV.

Александр Комаров ИА REGNUM Маршрутка

По данным журналистов, протестующие собрались на площади Великого национального собрания. Они не согласны с тем, что власти отказались пересмотреть тариф на проезд.

Организатором акции выступила Ассоциация работодателей автотранспортных операторов (APOTA). На акции также обратились к мэру Кишинёва Иону Чебану.

«На всё поднялись цены. На сегодняшний день мы потеряли около 80% транспортного состава, около 80% персонала, водителей, которые у нас работали, — сказал представитель перевозчиков Сергей Анистратенко. — Ситуация катастрофическая, и мы просим господина Чебана обратить внимание на нашу проблему».

Стоит отметить, что ранее перевозчики потребовали повысить тариф на проезд более, чем в два раза. Министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что в правительстве сначала тщательно проверят, как был сформирован предложенный тариф.