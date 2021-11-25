Москва, , 12:46 — REGNUM Хранение сбережений в таких валютах, как доллар или евро, в долгосрочной перспективе однозначно выглядит менее рискованной идеей, чем использование рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

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«У хранения сбережений в любой валюте есть определенные риски, — сказал Дорофеев. — В первую очередь они связаны с инфляционной природой любой фиатной валюты — деньги постоянно обесцениваются к товарам, услугам и финансовым активам. В этом смысле хранение (не инвестирование) сбережений в таких валютах, как доллар или евро, в долгосрочной перспективе однозначно выглядит менее рискованной идеей, чем использование рублей. Объясняется это значительной разницей в уровне инфляции в России, США и ЕС. Соответственно, выбирая меньшее из двух зол, российское население поступает рационально».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, предполагается, что ставка жителей РФ на доллар во многом продиктована ожиданиями ужесточения монетарной политики ФРС США.

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