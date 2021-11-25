Луга , Ленинградская область, 25 ноября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В ДТП с участием рейсового автобуса и внедорожника Toyota Land Cruiser Prada в Лужском районе Ленинградской области пострадали семь человек. По данному факту проводится доследственная проверка. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО ДТП с автобусом в Лужском районе Ленобласти

Ранее ИА REGNUM сообщало, что около 07:40 мск в поселке Оредеж Лужского района Ленобласти произошло ДТП. С рейсовым автобусом «ПАЗ» маршрута №122, под управлением 53-летнего водителя, столкнулся внедорожник Toyota, за рулем которого была 65-летняя женщина. В момент ДТП в салоне автобуса находились 15 человек. После столкновения семь из них были госпитализированы.

«Остальные отпущены в удовлетворительном состоянии домой. ГИБДД выясняет обстоятельства и причины аварии», — заметили в ведомстве.

По данному факту проводится проверка.