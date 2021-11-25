Москва, 25 ноября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Здание Центрального Телеграфа необходимо максимально сохранить в первозданном виде, так как оно — неотъемлемая часть исторического облика Москвы. Об этом 25 ноября корреспонденту ИА REGNUM рассказал общественный деятель Дмитрий Сараев.

(сс) NVO Здание Центрального телеграфа по Тверской улице, 7, в котором размещается Министерство

Комментируя заявление депутата Мосгордумы Елены Шуваловой о том, что в акте экспертизы на проект приспособления к современному использованию здания не нашёл отражение период Великой Отечественной войны, общественник предположил о коммерческой подоплеке происходящего.

По его словам, расположенное в центре Москвы здание Центрального Телеграфа давно хотят максимально приспособить под коммерческое использование с увеличением площади. И то, что в результате может пострадать исторический облик здания, его внутренний интерьер, а также много исторических мест, никого не интересует.

«Вместо того, чтобы здание сохранить, и привести в нормальный вид, сейчас продолжается курс на уничтожение исторического облика столицы с целью максимального извлечения прибыли. Нам всячески рассказывают о патриотизме и сохранении памяти о нашей истории, но при этом продолжают делать все, для уничтожения того, что связано с этой памятью», — сказал Сараев.