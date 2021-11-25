Киев, 25 ноября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Экс-депутат украинской Верховной рады, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко считает, что президент Украины Владимир Зеленский с 1 декабря намерен ввести в стране военное положение. Он заявил об этом 25 ноября в эфире телеканала «Наш».

Олег Мосьондз Олег Ляшко

«По моей информации, Зеленский планирует на СНБО 1 декабря ввести военное положение на Украине на два месяца», — сказал он.

Также Ляшко отметил, что это будет сделано с единственной целью — осуществления контроля за СМИ.

«Потому что военное положение — это абсолютное ограничение всех конституционных прав граждан, в том числе на свободу слова, на собственность, на демократические митинги, на любые публичные мероприятия», — добавил экс-депутат Рады. При этом он не уточнил, откуда у него такая информация.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с резкой критикой энергетической политики нынешнего руководства Украины выступила депутат Верховной рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.