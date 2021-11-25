Москва, , 12:39 — REGNUM В последнее время после обстрелов в Донбассе стали чаще находить пули, характерные для вооружений НАТО. Об этом 25 ноября заявил начальник бюро судебно-медицинской экспертизы ДНР Дмитрий Калашников на телеканале «Россия 24».

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сотрудники ОБСЕ, сотрудники ООН приходят к нам, в наше отделение. У нас кроме Донецка ещё по ДНР 13 районных отделений. Они фотографируют трупы погибших, детей, гражданских лиц. Они знают об этом, они мне лично звонят на телефон, просят разрешения, чтобы я их допустил. Это согласовано с правоохранительными органами. Мы всегда ОБСЕ пускали и показывали им не только тела, но и показывали снаряды и поражающие элементы, которые находили в телах», — заявил Калашников.

«В последнее время участилось: мы находим пули натовского образца. Калибра, которого у нас вообще не было никогда на территории Украины и России, таких калибров», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано призвал Россию отменить указ о гуманитарной поддержке самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, чтобы «не обострять ситуацию на востоке Украины».