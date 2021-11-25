Стокгольм, , 12:43 — REGNUM Сегодня, 25 ноября, тальман риксдага Андреас Норлен проведет переговоры с лидерами восьми политических партий в рамках процесса избрания нового премьер-министра Швеции. Как передает телеканал SVT, новое голосование в риксдаге может быть назначено на 29 ноября.

Флаг Швеции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отметим, что в настоящее время парламентское большинство в риксдаге готово поддержать кандидатуру лидера «Социал-демократов» Магдалены Андерссон. Скорее всего, ей и будет поручено сформировать правительство, поскольку парламентская ситуация за последние сутки не изменилась.

До официального вступления Андерссон в должность премьер-министром страны будет оставаться Стефан Лёвен. Он покинет свою должность после того, как глава Швеции Карл XVI Густав официально примет его отставку и подтвердит назначение Андерссон и ее министров.