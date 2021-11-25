В школах Якутии по нацпроекту открыли более 100 «Точек роста»
Якутск, 25 ноября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. В Якутии по сравнению с прошлым годом в разы увеличилось количество новых центров «Точка роста». Всего их открыто в 2021 году 111, в 2020 — 42, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября в пресс-службе правительства республики.
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«Точки Роста» открывают в малых городах и селах благодаря нацпроекту «Образование». Центры дают возможность школьникам глубже изучать информатику, технологию и основы безопасности жизнедеятельности. В «Точках Роста» дети знакомятся с основами робототехники, трехмерного моделирования, проектной работы, медиатворчества, играют в шахматы. Центры оснащены современными компьютерами, 3D-принтерами, квадрокоптерами, видеокамерами и тренажерами-манекенами для тренировки навыков оказания первой медицинской помощи.
Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье до 2024 года во всех школах сельской местности и малых городов появятся свои «Точки роста», оснащенные всем необходимым — современными лабораториями для углубленного изучения физики, химии, биологии, а также занятий робототехникой. Всего в рамках нацпроекта «Образование» до конца 2024 года планируется открыть 29 549 центров «Точка роста».