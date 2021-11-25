Якутск, 25 ноября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. В Якутии по сравнению с прошлым годом в разы увеличилось количество новых центров «Точка роста». Всего их открыто в 2021 году 111, в 2020 — 42, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября в пресс-службе правительства республики.

Adm-nao.ru Кабинет «Точка роста»

Читайте также: Во всех населённых пунктах Приморья откроют «Точки роста» для школьников

«Появление «Точек роста» преображает жизнь школы. Современные и комфортные образовательные пространства позволяют детям развиваться, раскрывать свои таланты и способности. Наша задача, как власти, создавать равные стартовые возможности для всех детей, независимо от места проживания. Такие центры также являются точкой роста для педагогов, потому что учителя, благодаря применению новых образовательных технологий, выпускают более подготовленных учеников. Все это помогает повысить качество образования», — отметил глава Якутии Айсен Николаев.

«Точки Роста» открывают в малых городах и селах благодаря нацпроекту «Образование». Центры дают возможность школьникам глубже изучать информатику, технологию и основы безопасности жизнедеятельности. В «Точках Роста» дети знакомятся с основами робототехники, трехмерного моделирования, проектной работы, медиатворчества, играют в шахматы. Центры оснащены современными компьютерами, 3D-принтерами, квадрокоптерами, видеокамерами и тренажерами-манекенами для тренировки навыков оказания первой медицинской помощи.

«Нацпроект «Образование» направлен именно на то, чтобы выровнять регионы и различные населенные пункты внутри каждого региона по критерию доступности качественного образования. Все сегодняшние технологии направлены на то, чтобы дать равный доступ к любой создаваемой инфраструктуре каждому ребенку, где бы он ни находился и какой бы доход ни был в его семье», — подчеркнула сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелёва.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье до 2024 года во всех школах сельской местности и малых городов появятся свои «Точки роста», оснащенные всем необходимым — современными лабораториями для углубленного изучения физики, химии, биологии, а также занятий робототехникой. Всего в рамках нацпроекта «Образование» до конца 2024 года планируется открыть 29 549 центров «Точка роста».