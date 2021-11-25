Москва, 25 ноября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Международный форум «Азия — Европа» может придать импульс интеграционным процессам в Евразии, заявил 25 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам форума.

Дарья Антонова ИА REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин

«Убеждён, что Форум «Азия — Европа» сможет придать дополнительный импульс интеграционным процессам на континенте и укрепить практическое взаимодействие от Лиссабона до Канберры и Веллингтона», — сказал глава российского правительства.

По его мнению, потенциал форума нужно использовать при развитии ряда направлений взаимосвязанности. В качестве них Мишустин назвал транспорт, строительство, модернизация удалённых территорий, цифровизация, образование, туризм, отметив, что эти задачи включены в повестку встречи.