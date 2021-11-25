Ставрополь, , 12:34 — REGNUM В Ставропольском крае пресечена деятельность организованной преступной группы, нанесшей ущерб одному из сельхозпредприятий Нововоалександровского городского округа на сумму свыше 240 млн рублей. В отношении организатора хищений и его соучастников возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества и участии в нем, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

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«В настоящее время задержан организатор и шестеро фигурантов, один из которых ранее был объявлен в федеральный розыск. Местонахождение еще троих граждан устанавливается, решается вопрос об объявлении их в федеральный розыск», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что бригадир племсовхоза «Россия» вместе со своими подельниками организовали по сути рейдерский захват власти на предприятии, отстранив от управления его действующее руководство и реализовали совхозное имущество, нанеся многомиллионный ущерб предприятию.

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