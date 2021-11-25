Москва, 25 ноября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В ДНР не препятствуют сотрудникам ОБСЕ и ООН в доступе к телам погибших в результате обстрелов. Об этом 25 ноября заявил начальник бюро судебно-медицинской экспертизы ДНР Дмитрий Калашников на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Руины Донбасса

«Сотрудники ОБСЕ, сотрудники ООН приходят к нам, в наше отделение. У нас кроме Донецка ещё по ДНР 13 районных отделений. Они фотографируют трупы погибших, детей, гражданских лиц. Они знают об этом, они мне лично звонят на телефон, просят разрешения, чтобы я их допустил», — заявил Калашников.

«Это согласовано с правоохранительными органами. Мы всегда ОБСЕ пускали и показывали им не только тела, но и показывали снаряды и поражающие элементы, которые находили в телах», — указал он.