Прага, 25 ноября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Президент Чехии Милош Земан, последние полтора месяца находившийся на лечении выписан из Центрального военного госпиталя в Праге, передаёт портал irozhlas. cz.

Милош Земан

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Уточняется, что глава республики перевезён в загородную резиденцию «Ланы», где будет проходить курс домашнего лечения.

В медучреждении заявили, что Милош Земан, его семья и ближайшее окружение были проинформированы не только о состоянии здоровья президента, но и о «прогнозе развития и возможных рисках и осложнениях». Медики рекомендовали Земану остаться в медучреждении под наблюдением врачей, однако, учитывая значительное улучшение состояния здоровья президента, было решено прекратить госпитализацию.

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В госпитале добавили, что продолжат проводить регулярные амбулаторные медицинские обследования здоровья президента.

Как сообщало ИА REGNUM, Милош Земан провёл в Центральном военном госпитале в Праге 46 дней. Он поступил в больницу 10 октября. 15 ноября чешский президент был переведён из палаты с усиленным наблюдением в стандартные покои Центрального военного госпиталя. С 21 октября состояние его здоровья начало улучшаться.