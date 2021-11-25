Москва, , 12:31 — REGNUM Честное и конструктивное взаимодействие между Европой и Азией в условиях мировой нестабильности востребовано как никогда, заявил 25 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин.

Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«В условиях растущей нестабильности в мировых делах как никогда востребовано честное и конструктивное взаимодействие между Европой и Азией. В наших общих интересах — чтобы мир быстрее перешел к гармоничному сбалансированному развитию», — сказал Мишустин в своем видеовыступлении на саммите форума «Азия — Европа».

Премьер-министр добавил, что для этого необходимо выстроить прагматичное сотрудничество на основе соблюдения норм международного права, признания роли ООН как универсального регулятора межгосударственных отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин заявил, что Москва является одним из передовых мегаполисов мира и обладает развитой инфраструктурой.

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