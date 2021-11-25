Москва, 25 ноября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Ставка российского населения на доллар во многом обусловлена ожиданиями ужесточения монетарной политики ФРС США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ спрос на доллар остается выше, чем на евро.

Доллары

«Во-первых, доллар для большинства участников рынка все еще является главной мировой валютой. Во всех биржевых сводках различные инструменты (нефть, золото и даже биткоин) как были, так и остаются представленными в долларах, — сказал Дорофеев. — Во-вторых, ускорение процессов цифровизации улучшило объем, качество и доступность финансовой информации для российского населения. Сегодня многие следят за публичной финансовой аналитикой, прогнозами частных инвесторов и различных брокерских домов, смотрят популярные программы, посвященные финансовым рынкам, и прочее».

По его мнению, ставка российского населения на доллар во многом обусловлена ожиданиями ужесточения монетарной политики ФРС.

«И российские граждане при прочих равных условиях просто следуют за общерыночной тенденцией, — сказал Дорофеев. — Наконец, долларовые ставки выше, чем ставки в евро, что объективно создает для доллара США большую привлекательность, чем для других популярных иностранных валют».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жители РФ, решающие купить иностранную валюту, во многом ориентируются на действия Банка России.