Ереван, 25 ноября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Конституционный суд (КС) Армении 25 ноября начал рассмотрение обращение депутатов парламента республики оппозиционной фракции с просьбой рассмотреть конституционность приказа минздрава «Об обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности населения Республики Армения». Об этом сообщает агентство «Новости Армении».

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Ограничение

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Депутаты выступают за то, что нельзя принуждать людей к вакцинации. Они считают неконституционным положение, по которому работника следует уволить, если он не предоставит работодателю справку о прививке, медотвод или не будет проходить ПЦР-тесты каждые две недели.

«Мы не против вакцинации, но считаем, что это должно быть осознанное, а не принудительное решение каждого гражданина», — написал в соцсети Facebook один из авторов обращения депутат Арам Вардеванян.

Стоит отметить, что в Армении от COVID-19 полностью привились около 13% взрослого населения. При этом темпы распространения коронавируса, по официальным данным, гораздо ниже, чем в Грузии, где привились около 35%.