Санкт-Петербург, , 12:43 — REGNUM В Санкт-Петербурге по делу о хищении 3 млрд рублей средств «Констанс-Банка» задержаны еще двое бизнесменов, бывших коллег авторитетного предпринимателя Александра Ебралидзе, братья Тимур и Эльдар Дыговы. Об этом 25 ноября сообщает издание «47 news».

Задержание Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге прошли обыски в офисах и на квартирах бывшего банкира, бизнесмена и отельера Александра Ебралидзе, после чего его задержали. Он проходит подозреваемым по делу о хищении 3 млрд рублей из подконтрольного ему же банка в 2016 году. После чего банк и Ебралидзе были признаны банкротами.

Братья Дыговы же, которые до скандала занимали должности: Эльдар — председатель правления банка, Тимур — отвечал за кассовое обслуживание с октября 2015 года до начала процедур банкротства, перенесли всё свое внимание на горнодобывающий бизнес в Выборгском районе Ленобласти и в Карелии.

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