Москва, 25 ноября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Москва является одним из передовых мегаполисов мира и обладает развитой инфраструктурой, заявил 25 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам форума «Азия — Европа».

Дарья Антонова ИА REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин

Он рассказал, что Россия выдвинула Москву в качестве кандидата на проведение Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО» в 2030 году.

«Российская столица является одним из передовых мегаполисов мира с развитой инфраструктурой, отвечающей самым высоким стандартам гостеприимства, комфорта и безопасности», — считает Мишустин.

По его словам, Россия принимает участие в «ЭКСПО» с 1851 года, но никогда не принимала мероприятие.

«Считаем, что это время пришло. Тема российской выставки — «Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира», — проинформировал глава правительства.

Он пояснил, что таким образом в России хотели бы призвать международное сообщество направить усилия на создание более справедливого и устойчивого мироустройства, где благополучие человека неразрывно связано с жизнью в гармонии с окружающей средой.