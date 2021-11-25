Москва, 25 ноября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Жители РФ, решающие купить иностранную валюту, во многом ориентируются на действия Центрального банка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

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«Правительство России прилагает много усилий по повышению финансовой грамотности населения. И по всем признакам это у него получается хорошо, — сказал Дорофеев. — Периодически публикуется информация о том, сколько валюты будет закупаться центральным банком в ФНБ в рамках бюджетного правила, механизм которого позволяет снижать волатильность воздействия сырьевых циклов на российскую экономику. Данное правило фактически позволяет правительству и Центральному банку сохранять слабый валютный курс рубля, тем самым поддерживая бюджет в период пандемии».

Как полагает Дорофеев, повышение финансовой грамотности российского населения положительно сказывается на его действиях на валютном рынке.

«Видя в новостных заголовках, как ЦБ РФ закупает валюту с рынка для Минфина, многие просто следуют за крупным игроком, который в истории еще никогда не проигрывал на валютном рынке, хоть при этом и не стремился заработать непосредственно на данных операциях», — подытожил экономист.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, почему жители РФ начали активно запасаться валютой.