Москва, 25 ноября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», руководитель фракции партии в Государственной думе Сергей Миронов направил депутатский запрос губернатору Тульской области Алексею Дюмину в связи с угрозой закрытия уникального учебного заведения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в партии 25 ноября.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Миронов

В ходе онлайн-приёма к Миронову обратились туляки, попросившие помощи в сохранении школы на базе Тульского колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского. Колледж является уникальным учебным заведением, которое объединяет музыкальное училище, музыкальную школу и общеобразовательную школу с интегрированным методом обучения.

«Сейчас под ударом оказались и учителя, и ученики, которые связывают свое будущее с этими учебными заведениями. Если мы хотим вырастить наших детей и внуков достойными разносторонне образованными людьми, надо всячески поддерживать подобные образовательные центры, а не разгонять их, как это задумали чиновники», — отметил Сергей Миронов.

Он направил депутатский запрос к губернатору региона Алексею Дюмину.

Информация о закрытии школы при колледже Даргомыжского в Туле вызвало большое беспокойство и у родителей учеников, и у педагогов. Информацию тогда опроверг директор колледжа. Впрочем, родителей это не убедило, в октябре они направили обращение в адрес губернатора.

Позже было объявлено, что речь идёт не о закрытии школы, а о переводе её в другое здание с 1 сентября — дело в том, что и школьники, и студенты занимались под одной крышей. Правда, набирать новые классы в общеобразовательную школу при колледже больше не будут, пишут местные СМИ. Музыкальная школа и сам колледж продолжат работу в обычном режиме.