Москва, , 12:26 — REGNUM На сегодняшний день порядка 50 тыс. заключенных из 459 тыс., которые содержатся содержащихся в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, заражены ВИЧ-инфекцией. Об этом 25 ноября рассказала представитель ФСИН Татьяна Баранкина на VII Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИД в Москве.

Пробирки для анализа крови на ВИЧ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В учреждениях УИС (Уголовно-исполнительной системы — ред.) содержатся 459 тыс. человек. Из них 50 тыс. наблюдаются по поводу ВИЧ-инфекции», — приводит ее слова ТАСС.

Также Баранкина уточнила, что во ФСИН работают 623 медицинские части и 135 больниц для осужденных и добавила, что смертность от ВИЧ-инфекции в учреждениях службы уменьшилась более чем в два раза. В то же время, она не уточнила, за какой отчетный период это произошло.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что несмотря на стабилизацию эпидемической ситуации по ВИЧ, необходимо расширять борьбу с этим недугом.