Ульяновск, 25 ноября 2021, 12:25 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил развивать направление подготовки кадров для авиационной отрасли. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона по итогам Х открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
В конкурсе принимают участие 350 студентов. Губернатор посетил площадки чемпионата «Молодые профессионалы» и пообщался с конкурсантами. В ходе общения особое внимание он уделил подготовке кадров для авиастроения.
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По его словам, в Ульяновской области работает «один из лучших» в РФ межрегиональных центров компетенций с современной базой, имея в виду авиационный колледж-МЦК. Глава региона отметил, что здесь готовят кадры из «топ-50 профессий» с учётом мировых требований и современных технологий.
Власти сообщают, что с 1 января 2022 года Ульяновская область планирует участие в проекте Министерства просвещения России «Профессионалитет» по направлению «Машиностроение». Его цель — снизить сроки обучения для рабочих профессий, усилить работу по подготовке кадров для авиационной отрасли. Участниками программы в регионе являются авиационный колледж и филиал ПАО «Ил» — «Авиастар». В 2022 году МЦК будет выделено финансирование на закупку оборудования для мастерских, которые будут полностью отвечать запросам авиационного предприятия.
Напомним, 3 июня 2021 года председатель российского правительства Михаил Мишустин в ходе рабочего визита в Ульяновскую область побывал на производственных площадках акционерных обществ «Авиастар-СП» и АэроКомпозит-Ульяновск. И отметил, что необходимо подумать о разработке программы обучения специалистов с учётом потребности отрасли.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области будет увеличено количество детских образовательных площадок для научно-технического творчества.
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