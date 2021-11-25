Ульяновск, , 12:25 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил развивать направление подготовки кадров для авиационной отрасли. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона по итогам Х открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Михаил Мишустин в Ульяновске Ulgov.ru

В конкурсе принимают участие 350 студентов. Губернатор посетил площадки чемпионата «Молодые профессионалы» и пообщался с конкурсантами. В ходе общения особое внимание он уделил подготовке кадров для авиастроения.

«У нас есть прямое поручение от председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина обеспечить регион высококвалифицированными кадрами для авиационной отрасли», — сказал Алексей Русских.

Подробнее: Михаил Мишустин оценил авиационный потенциал Ульяновской области

По его словам, в Ульяновской области работает «один из лучших» в РФ межрегиональных центров компетенций с современной базой, имея в виду авиационный колледж-МЦК. Глава региона отметил, что здесь готовят кадры из «топ-50 профессий» с учётом мировых требований и современных технологий.

«В этом году колледж принял более 600 новых студентов, которые проходят обучение по таким востребованным для «Авиастара» направлениям, как слесарь по изготовлению деталей летательных аппаратов, сборщик-клепальщик, оператор станков с программным управлением, фрезеровщик», — сообщил губернатор.

Власти сообщают, что с 1 января 2022 года Ульяновская область планирует участие в проекте Министерства просвещения России «Профессионалитет» по направлению «Машиностроение». Его цель — снизить сроки обучения для рабочих профессий, усилить работу по подготовке кадров для авиационной отрасли. Участниками программы в регионе являются авиационный колледж и филиал ПАО «Ил» — «Авиастар». В 2022 году МЦК будет выделено финансирование на закупку оборудования для мастерских, которые будут полностью отвечать запросам авиационного предприятия.

Напомним, 3 июня 2021 года председатель российского правительства Михаил Мишустин в ходе рабочего визита в Ульяновскую область побывал на производственных площадках акционерных обществ «Авиастар-СП» и АэроКомпозит-Ульяновск. И отметил, что необходимо подумать о разработке программы обучения специалистов с учётом потребности отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области будет увеличено количество детских образовательных площадок для научно-технического творчества.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области расширят сеть детских технопарков