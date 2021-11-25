Москва, 25 ноября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Главная криптовалюта — биткоин — продолжает набираться сил для дальнейшего роста, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь.

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«Сейчас Bitcoin торгуется на 15% ниже максимальных отметок, достигнутых в начале месяца, но каких-то серьезных причин для пессимизма пока нет: коррекция на подобную величину — дело абсолютно привычное для цифровых активов.

От текущих отметок котировки вполне способны снизится до $54 тыс., но вот дальше уже вряд ли пойдут, так как на этом уровне сильную активность проявляют покупатели. После возобновления роста цены ожидаем ее движения до отметки в $75,2 тыс.

В то время как Bitcoin топчется на месте, сегмент метавселенных переживает свой расцвет. Еще в начале ноября проекты вроде Decentraland, Sandbox и других начали активно расти на фоне заявлений Марку Цукерберга, пожелавшего сконцентрировать усилия своей компании на развитии метавселенных.

Сейчас же наблюдается самый настоящий бум данного сегмента: инвесторы уже успели разогнать цены основных проектов, например, токены Sandbox с начала месяца подорожали более чем на 800%, и теперь раскупают все активы хоть как-то связанные с этой темой. Вследствие чего каждый день происходят резкие взлеты цен всевозможных игровых и NFT токенов.

Как долго продлится подобный хайп неизвестно, но до конца года он вряд ли утихнет. Впрочем, не стоит ожидать, что посредственные проекты, а их подавляющее большинство, смогут сохранить свои позиции после того как инвесторы умерят свои аппетиты и начнут смотреть на ситуацию более трезво.

Криптовалютному рынку свойственны подобные кратковременные пузыри, и сдуваются они также быстро как и надуваются», — высказал свое мнение эксперт.

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