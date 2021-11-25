Москва, , 12:21 — REGNUM Киев пытается скрыть военные преступления в Донбассе. Об этом 25 ноября заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова на телеканале «Россия 24».

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«С 2015 года предлагаю Украине совместный механизм идентификации пропавших без вести и также тех людей, которые уже погибли. И настолько это кощунственно слышать, что с 2015 года, с июня-месяца категорически отказывается работать в данном вопросе», — заявила Морозова.

«Мы понимаем, что делается это тоже чтобы скрыть свои военные преступления в Донбассе», — указала она.

Ранее пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано призвал Россию отменить указ о гуманитарной поддержке самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, чтобы «не обострять ситуацию на востоке Украины».