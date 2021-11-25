25 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Наталья Стрельцова, , 18:30 — REGNUM В московском Доме культуры на ВДНХ состоялась презентация фестиваля «Вдохновение. Зима». Этот проект Международного фестиваля искусств «Вдохновение» проходит впервые вне летнего сезона с 26 ноября по 12 декабря 2021 года. Фестиваль «Вдохновение. Зима» посвящен темам семьи и дружбы народов и объединяет театральные коллективы регионов России и стран СНГ. В программе фестиваля зрители смогут увидеть спектакли из Армении, Белоруссии, Казахстана, а также из российских Астрахани, Архангельска, Краснодара и Санкт-Петербурга. Фоторепортаж ИА REGNUM с пресс-показа и открытой репетиции.

Фестиваля «Вдохновение. Зима». Фрагмент афиши Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Летом из-за пандемийных ограничений мы не могли показать спектакли из других стран. Теперь наверстываем — в Москву приедут театры из Армении, Беларуси и Казахстана. Программа спектаклей российских театров, среди которых Краснодарский молодежный театр, Большой театр кукол из Петербурга, Астраханский ТЮЗ и Архангельский театр драмы, составлена из произведений разных жанров, но в каждом из этих спектаклей — честный и увлекательный разговор о самом важном, о ценности личного опыта и о любви к близким», — рассказал журналистам арт-директор фестиваля театральный критик Роман Должанский.

Актриса и телеведущая Ингеборга Дапкунайте и арт-директор фестиваля «Вдохновение. Зима» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Канун новогодних праздников — время семейных радоcтей, семейных походов в театр. Время размышлений о том, что уже прошло, и время мечтать о будущем. Зима зимой, но нужно ведь и о будущем лете уже задуматься. Оно, как и вдохновение, никуда от нас не денется», — отметила арт-директор фестиваля, актриса и телеведущая Ингеборга Дапкунайте.

В программу вошли режиссёрские и детские арт-лаборатории, а также профессиональная программа. Режиссёрские лаборатории представят эскизы спектаклей по сказкам малых народов Севера. Над ними работают Данил Чащин, Радион Букаев и Леонид Прокофьев.

Семен Бабич и режиссер Радион Букаев показывают сценку изучения эвенского языка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Режиссер Радион Букаев из казанского театра юного зрителя рассказал об актерах, участвующих в эскизе спектакля «Голос северного сияния». В эскизе спектакля участвует представитель народов Севера житель Магадана Семен Бабич. По национальности он эвен. Эвенов на сегодня осталось около 20 000 человек, на территории Магаданской области порядка 2500 человек, в том числе сто детей. Их национальность переступила порог самосохранения, и примерно через 50 лет их культура может исчезнуть.

Семен Бабич Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Украшения национального костюма эвена Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Украшения национального костюма эвена Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Анатолий Сорокин приехал с Дальнего Востока. По национальности он коряк. Представителей национальности коряк осталось порядка 9000 человек, через 20 лет их культура может навсегда исчезнуть. Семен Бабич и Анатолий Сорокин являются представителями своего народа, которые знают свой родной язык. При этом они хорошо и свободно владеют русским языком. Они изучают, собирают и сохраняют свои национальные традиции. И стараются передать национальную культуру и традиции современной молодежи.

Анатолий Сорокин исполняет корякскую родовую песню Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Анатолий Сорокин исполняет национальную корякскую родовую песню Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Украшения национального костюма коряка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В детской арт-лаборатории «От алеутов до эскимосов через театр» Елены Гориной расскажут об обычаях, верованиях, особенностях быта и культурном наследии народов Севера. Дети смогут узнать об абазинах, алеутах, бессермянах, вепсах. Исследовать и погрузиться в жизнь коряков, ительменов, эвенков. Каждый день их будет ждать удивительная история, новый обряд, новый костюм и новая сказка. В конце лаборатории участники поставят свой спектакль, опираясь на знания, которые они получили во время занятий.

Режиссер Марина Литвинова на репетиции научного спектакля «Как создать вселенную» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Режиссер Вячеслав Игнатьев на репетиции научного спектакля «Как создать вселенную» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На пресс-показе выступили режиссеры научного спектакля «Как создать вселенную» Вячеслав Игнатов и Марина Литвинова. Актеры совместно с режиссером отработали сцену из спектакля.

Дом культуры. ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Шахматный клуб. ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Театральный фестиваль «Вдохновение. Зима» пройдет на четырех локациях ВДНХ — Дом культуры, Шахматный клуб, павильон №34 «Космос» (центр «Космонавтика и авиация») и павильон «Рабочий и колхозница». В фестивале участвуют Ингеборга Дапкунайте, Андрей Фомин, Светлана Бень, Вячеслав Игнатов, Мария Литвинова (театр «Трикстер»), Богдан Кияшко, Данил Чащин, Радион Букаев, Леонид Прокофьев и другие деятели театра и искусства. ВДНХ проводит фестиваль «Вдохновение» с 2015 года.