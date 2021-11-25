Красногорск, 25 ноября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. С 2013 года количество многодетных семей в Подмосковье выросло почти в три раза. Об этом 25 ноября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время торжественных мероприятий по случаю предстоящего 28 ноября международного «Дня матери», передает корреспондент ИА REGNUM.

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«В 2013 году в Московской области было 30,5 тыс. многодетных семей. Сейчас заканчивается 2021 год — многодетных семей у нас почти 91 тыс. То есть получается за неполных девять лет количество многодетных семей у нас увеличилось в три раза», — сказал Воробьев.

Также глава региона отметил, что все льготы и выплаты, как федеральные, так и областного уровня для многодетных семей должны быть автоматизированы.