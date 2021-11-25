Москва, , 12:19 — REGNUM За восемь лет Украина так и не выполнила пункты минских соглашений. Об этом 25 ноября заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова на телеканале «Россия 24».

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Минские соглашения? Не слышали. Украина идёт на конфликт — все новости»

«Восемь лет практически уже как подписан Минск. Восемь лет Украина фактически отказывается выполнять все пункты, которые подписаны в Минском меморандуме. Более того, если открыть Минский меморандум, не выполнен ни один пункт. Но я не слышу никаких призывов к киевской стороне, чтобы они выполнили Минские соглашения», — заявила Морозова.

«Тогда России и никакому другому государству не придётся предпринимать такие шаги в отношении нас», — указала она.

Ранее пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано призвал Россию отменить указ о гуманитарной поддержке самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, чтобы «не обострять ситуацию на востоке Украины».